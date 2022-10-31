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23:30, 31 октября 2022Экономика

В России ужесточили ограничения при покупке ценных бумаг

ЦБ ужесточил ограничения для россиян при покупке ценных бумаг «недружественных» стран

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

С 1 ноября ограничения для неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг эмитентов из «недружественных стран» немного ужесточаются, следует из сообщения на сайте Центробанка.

Регулятор запретил россиянам соответствующие сделки в случае, если приобретение бумаг существенно увеличит их долю в портфеле инвестора — с 1 октября порог был установлен на уровне 15 процентов от общей стоимости активов. С 1 ноября порог снизился до 10 процентов от всего портфеля, с 1 декабря будет снижен до пяти процентов, а с начала 2023 года россиянам из числа неквалифицированных инвесторов запретят проводить любые сделки, направленные на увеличение позиции по ценным бумагам эмитентов из «недружественных стран».

Банк России объясняет такой подход заботой о вложениях неквалифицированных инвесторов. С марта в результате санкций Евросоюза и США, в том числе в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), более пяти миллионов россиян лишились доступа к заблокированным иностранным активам.

Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из «дружественных стран», указано в сообщении ЦБ. При этом иностранным держателям российских ценных бумаг в настоящее время запрещено продавать ценные бумаги российских эмитентов. Отчуждение доли в стратегических проектах топливно-энергетического комплекса возможно только с разрешения правительства.

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Мария Грушко
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