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05:52, 2 ноября 2022Мир

Байден оговорился о сроке своего президентства

Президент США Байден по ошибке сказал о вступлении в должность «этим летом»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Джо Байден на митинге во Флориде оговорился о сроке своего нахождения на должности. Его слова приводит РИА Новости.

Байден по ошибке неправильно сказал о вступлении на свою должность. Его президентство началось «этим летом», заявил политик.

«Я проезжал заправку по дороге: бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом», — отметил глава государства.

Ранее Байден запутался в деталях смерти своего старшего сына и назвал спецоперацию на Украине войной в Ираке.

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Марина Совина
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