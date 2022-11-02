Байден оговорился о сроке своего президентства

Президент США Байден по ошибке сказал о вступлении в должность «этим летом»

Президент США Джо Байден на митинге во Флориде оговорился о сроке своего нахождения на должности. Его слова приводит РИА Новости.

Байден по ошибке неправильно сказал о вступлении на свою должность. Его президентство началось «этим летом», заявил политик.

«Я проезжал заправку по дороге: бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом», — отметил глава государства.

Ранее Байден запутался в деталях смерти своего старшего сына и назвал спецоперацию на Украине войной в Ираке.