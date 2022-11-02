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22:15, 2 ноября 2022Из жизни

«Слишком красивая» для работы в IT девушка стала успешным бьюти-блогером

Outkick: девушка из Великобритании бросила учебу и стала бьюти-блогером

Фото: @reitxmakeup

Девушка из Великобритании бросила учебу на факультете разработки программного обеспечения, потому что сочла себя «слишком красивой» для работы в IT. Об этом сообщает Outkick.

23-летняя Ракель Ллоренте ежедневно проводит часы за нанесением макияжа и съемками видео. По словам девушки, она всегда интересовалась макияжем, но чувствовала, что должна найти обычную работу. В итоге она выбрала IT-сферу и поступила в университет, но быстро пожалела об этом решении. «Я вообще не хотела туда поступать. Я тратила все свои студенческие кредиты на разную косметику и часами занималась макияжем», — вспоминает Ллоренте.

Со временем ее видео набирали все большую популярность. За год на нее подписалось более 100 тысяч человек и теперь девушка стала успешным бьюти-блогером.

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После того как Ракель начала зарабатывать деньги на своем хобби, она бросила учебу. Она сотрудничает с крупными брендами, проводит мастер-классы и получает около 30 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей) в год.

Девушка уточнила, что считает специалистов IT-сферы очень важными, но понимает, что технологии и разработка — не для нее. Тем, кто хочет последовать ее примеру, она посоветовала быть готовыми к полноценной работе и самоотдаче.

Ранее сообщалось, что в Австралии девушка ушла из вуза ради работы в строительном магазине и обрела счастье. Подытоживая свой опыт, девушка отметила, что никогда не поздно изменить жизнь и заниматься тем, что действительно нравится, а не тем, что кажется «правильным».

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Алиса Дмитриева
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