Студентка бросила учебу ради работы продавщицей и обрела счастье

Девушка ушла из вуза, чтобы работать продавщицей в магазине для сада и огорода

В Австралии девушка ушла из вуза ради работы в строительном магазине и обрела счастье. Об этом сообщает LADbible.

22-летняя Мэддисон Крамер рассказала, что бросила учебу в Университете Нотр-Дам города Перт, штат Западная Австралия, где готовилась стать преподавателем физической культуры и здорового образа жизни. До получения степени бакалавра ей оставалось два года.

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Во время учебы Мэддисон устроилась работать продавщицей в магазине австралийской сети Bunnings, которая занимается торговлей оборудованием для сада и огорода. Со временем студентка почувствовала, что работа с клиентами доставляет ей больше удовольствия, чем будущая карьера. Она поняла, что чувствует себя по-настоящему счастливой в торговом зале.

Крамер рассказала, что ей потребовалось влезть в долги перед системой взносов на высшее образование на 20 тысяч австралийских долларов (более миллиона рублей) и поучиться в двух университетах, чтобы понять, что она выбрала неправильную дорогу в жизни. «Это были лучшие 20 тысяч долларов, что я потратила», — тем не менее написала она.

Мэддисон рассказала, что во время учебы завела много друзей, узнала свои сильные и слабые стороны и успела получить обширную практику в школах. Однако со временем она поняла, что работа в Bunnings доставляет ей больше радости.

Подытоживая свой опыт, девушка отметила, что никогда не поздно изменить жизнь и заниматься тем, что действительно нравится, а не тем, что кажется «правильным».

Ранее сообщалось, что девушка из США бросила работу и молодого человека ради жизни в фургоне с собакой. Она рассказала, что жила обычной жизнью и была счастлива, но в глубине души чувствовала, что хочет чего-то другого.