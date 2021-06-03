Девушка бросила работу и парня ради жизни с собакой в фургоне

Американка бросила постоянную работу и разорвала пятилетние отношения, чтобы жить в фургоне с собакой. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Линнеа Шмельцер (Linnea Schmelzer) из штата Висконсин теперь живет в фургоне в глуши штата Айдахо с пятилетней овчаркой Акелой (Akela). До переезда в фургон Шмельцер жила обычной жизнью. По ее словам, она была счастлива, планировала будущее, проводила время с друзьями и строила отношения с партнером, однако чувствовала, что в глубине души хочет другого.

Девушка решила кардинально изменить жизнь, купила фургон за 20 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей) и потратила 7,5 тысячи долларов (549 тысяч рублей) на его переоборудование. Несмотря на то что в фургоне нет ни туалета, ни душа, Шмельцер не испытывает неудобств.

Собака Акела всегда сопровождает девушку. «Она мой лучший напарник и компаньон в путешествиях, и я не могу себе представить, как бы я обходилась без нее», — поделилась Шмельцер.

Ранее сообщалось, что влюбленные лишились крыши над головой из-за коронавируса и ушли в лес. Пара решила приобрести палатку и отправиться жить в лес, чтобы избежать контактов с людьми.