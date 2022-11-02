Россия возобновила железнодорожное сообщение с КНДР

Из Приморья в Северную Корею отправился первый за два года поезд

Россия после двухлетнего перерыва возобновила железнодорожное сообщение с Северной Кореей. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

Отмечается, что первый за два года поезд из Приморья в КНДР отправился через пограничный переход «Хасан» — «Туманган». «Первым составом в трех специальных вагонах в КНДР отправлены 30 породистых лошадей. Следующей отправкой запланирована поставка медикаментов в контейнерах», — указано в сообщении.

Ранее Россия также возобновила железнодорожное пассажирское сообщение с Таджикистаном. Уже с 30 августа стартовало курсирование состава по маршруту Душанбе — Волгоград. Согласно расписанию, поезд отправляется из столицы Таджикистана один раз в неделю по вторникам, из Волгограда — по пятницам.