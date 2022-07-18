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Россия возобновит железнодорожное сообщение с Таджикистаном

РЖД: железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится 30 августа

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия возобновит железнодорожное пассажирское сообщение с Таджикистаном 30 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление РЖД.

Так, с 30 августа начнется курсирование поезда Душанбе — Волгоград. Поезд будет отправляться из столицы Таджикистана один раз в неделю по вторникам, из Волгограда — по пятницам.

С 7 сентября возобновится следование поездов по маршруту Худжанд — Волгоград с отправлением в среду.

Ранее, 18 июля, Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Россией, прерванное весной 2020 года из-за распространения коронавируса. Рейсы по маршруту Ташкент — Москва будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам.

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Мария Гейн
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