Россия возобновит железнодорожное сообщение с Таджикистаном
РЖД: железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится 30 августа
Россия возобновит железнодорожное пассажирское сообщение с Таджикистаном 30 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление РЖД.
Так, с 30 августа начнется курсирование поезда Душанбе — Волгоград. Поезд будет отправляться из столицы Таджикистана один раз в неделю по вторникам, из Волгограда — по пятницам.
С 7 сентября возобновится следование поездов по маршруту Худжанд — Волгоград с отправлением в среду.
Ранее, 18 июля, Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Россией, прерванное весной 2020 года из-за распространения коронавируса. Рейсы по маршруту Ташкент — Москва будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам.