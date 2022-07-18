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Узбекистан возобновил прерванное в 2020 году автобусное сообщение с Россией

Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Россией, прерванное из-за пандемии COVID-19

Фото: Shutterstock

Власти Узбекистана возобновили автобусное сообщение с Россией, прерванное весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации автовокзала «Ташкент».

Так, первый автобусный рейс по маршруту Ташкент — Москва отправился 18 июля в 12:30 по местному времени.

По словам представителя администрации автовокзала, время в пути составит 67 часов. Каждый пассажир может взять с собой багаж весом до 30 килограммов.

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В пресс-службе Минтранса республики уточнили, что рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Стоимость билетов составляет один миллион сумов (примерно 5,2 тысячи рублей).

Кроме того, по вторникам и пятницам будут выполняться рейсы из Ташкента в Казань, а по средам и субботам — из Ташкента в Санкт-Петербург.

Ранее в июне аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» отметили повышенный спрос россиян на авиабилеты в Узбекистан. Также путешественники интересуются перелетами в Израиль и Турцию.

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Мария Гейн
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