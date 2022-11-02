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09:43, 2 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин во время секса задушил знакомую и получил девять лет колонии

В Перми суд дал 9 лет колонии мужчине за убийство знакомой во время секса

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Перми суд признал 56-летнего местного жителя виновным в убийстве знакомой во время секса и приговорил к девяти годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянина осудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Следствие и суд установили, что ночью 12 декабря 2021 мужчина и его 42-летняя знакомая в состоянии алкогольного опьянения вступили в интимную близость. В процессе осужденный сдавил шею женщины и продолжительное время удерживал, из-за чего потерпевшая задохнулась и скончалась на месте.

31 октября сообщалось, что в Сочи мужчина задушил сожительницу после ссоры и оставил предсмертную записку от ее имени.

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Илона Палей
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