В ДНР заявили об успехах на угледарском направлении

Врио главы ДНР Пушилин заявил о наступлении союзных сил на угледарском направлении

Союзные силы проводят наступление на угледарском направлении. Об успехах рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Если брать угледарское направление, то наши подразделения продолжают продвижение, продолжаются бои за Павловку, в районе Новомихайловки тоже продолжается продвижение», — заявил он.

Кроме того, союзные силы наступают в Марьинке, где проходит борьба за каждое высотное здание. Пушилин подчеркнул, что следующей целью является логистический центр Константиновка. Говоря об обстановке на авдеевском направлении, он рассказал о боях в районе Первомайского. Также продолжается освобождение Опытного и зачистка населенного пункта Водяное.

Ранее Пушилин сообщил, что союзные силы почти по всей линии соприкосновения в ДНР проводят наступление. «Практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы», — отметил он.

