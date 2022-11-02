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20:31, 2 ноября 2022Бывший СССР

Жители Киевской области столкнулись с экстренными отключениями электроэнергии

Энергооператор Киевской области сообщил об экстренном отключении электроэнергии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии из-за разрушений и повреждений инфраструктуры. Об этом сообщило областное отделение местного энергооператора ДТЭК «Киевские региональные электросети».

«Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, НЭК Укрэнерго дал распоряжение провести экстренные отключения. Мы начинаем их выполнять уже сейчас», — говорится в сообщении.

Местных жителей предупредили, что необходимость отключений также вызвана выросшим потреблением электроэнергии. Кроме того, отметили в компании, составленные ранее графики отключений более недействительны.

Ранее директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что на Украине повреждены 35-45 процентов оборудования системы энергетики. По его словам, разрушения происходят вновь и вновь, хотя объекты и стараются восстановить как можно быстрее.

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Алевтина Запольская
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