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18:34, 2 ноября 2022Россия

В Подмосковье собака укусила трехлетнего ребенка за лицо

В подмосковном Красноармейске собака укусила трехлетнего мальчика за лицо

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Globallookpress.com

В Подмосковье собака напала на ребенка и укусила его за лицо. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел 1 ноября в городе Красноармейск. Животное напало на трехлетнего мальчика в квартире. Где в это время находились взрослые, не уточняется.

По некоторым данным, медики диагностировали у пострадавшего рваную рану нижней губы.

В конце октября в бурятском селе Хойтобэе три сторожевые собаки растерзали 64-летнюю россиянку во дворе частного дома. По версии следователей, женщина ночью вышла во двор, где на нее набросились вырвавшиеся из вольера животные. Она скончалась на месте, тело обнаружили под утро.

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Евгения Куликова
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