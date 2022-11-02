В Подмосковье собака укусила трехлетнего ребенка за лицо

В подмосковном Красноармейске собака укусила трехлетнего мальчика за лицо

В Подмосковье собака напала на ребенка и укусила его за лицо. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел 1 ноября в городе Красноармейск. Животное напало на трехлетнего мальчика в квартире. Где в это время находились взрослые, не уточняется.

По некоторым данным, медики диагностировали у пострадавшего рваную рану нижней губы.

В конце октября в бурятском селе Хойтобэе три сторожевые собаки растерзали 64-летнюю россиянку во дворе частного дома. По версии следователей, женщина ночью вышла во двор, где на нее набросились вырвавшиеся из вольера животные. Она скончалась на месте, тело обнаружили под утро.