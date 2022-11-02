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10:12, 2 ноября 2022Силовые структуры

Бывшего преподавателя российского университета обвинили в 23 эпизодах коррупции

Под Оренбургом суд арестовал имущество экс-преподавателя университета по делу о 23 взятках

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Оренбургской области завершено расследование дела в отношении бывшего преподавателя одного из местных университетов. Об этом в среду, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2020-го по 2021 год сотрудник университета за вознаграждение писал студентам квалификационные работы, допускал к защите и помогал получить хорошие оценки на комиссии. Всего выявлено 23 эпизода коррупции.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). В настоящее время суд арестовал имущество фигуранта на 400 тысяч рублей. Уголовное дело направлено прокурору, обвиняемый признал вину.

Ранее стало известно, что в Челябинской области осудят доцента кафедры УралГУФК за взятки от студентов за зачеты.

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Екатерина Власова
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