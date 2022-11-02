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14:17, 2 ноября 2022Россия

Минобороны отчиталось о поражении украинского взвода РСЗО «Ураган»

Минобороны сообщило о поражении украинского взвода РСЗО «Ураган» в Харьковской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска нанесли поражение взводу реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 2 ноября, журналистам сообщило Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что контрбатарейная борьба проходила в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области.

«Также уничтожены: склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики (ДНР) и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области», — добавили в министерстве.

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Никита Абрамов
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