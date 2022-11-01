Российские войска уничтожили станции AN/TPQ-50 производства США в ДНР и ЛНР

Минобороны России заявило об уничтожении двух американских станций AN/TPQ-50 в ДНР и ЛНР

Российские военнослужащие за сутки уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведенные в США, в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил журналистам во вторник, 1 ноября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что американские станции находились в луганском населенном пункте Белогоровка и в селе Соледар под Донецком.

Кроме того, по словам Конашенкова, российские военнослужащие уничтожили три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины в ДНР и в Херсонской области.

Российская авиация в районе Апостолово Днепропетровской области сбила украинский самолет Су-24, добавили в Минобороны.

Ранее военное ведомство отчитывалось об уничтожении радиолокационной станции из США в Николаевской области.