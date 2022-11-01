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14:38, 1 ноября 2022Россия

Российские войска уничтожили станции AN/TPQ-50 производства США в ДНР и ЛНР

Минобороны России заявило об уничтожении двух американских станций AN/TPQ-50 в ДНР и ЛНР

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Российские военнослужащие за сутки уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведенные в США, в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил журналистам во вторник, 1 ноября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что американские станции находились в луганском населенном пункте Белогоровка и в селе Соледар под Донецком.

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Кроме того, по словам Конашенкова, российские военнослужащие уничтожили три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины в ДНР и в Херсонской области.

Российская авиация в районе Апостолово Днепропетровской области сбила украинский самолет Су-24, добавили в Минобороны.

Ранее военное ведомство отчитывалось об уничтожении радиолокационной станции из США в Николаевской области.

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Анна Щербакова
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