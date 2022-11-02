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12:37, 2 ноября 2022Силовые структуры

Задержание готовившего диверсию в Крыму агента СБУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания готовившего диверсию на ЛЭП в Крыму 44-летнего агента СБУ

Задержание сотрудниками ФСБ агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего диверсию на линии электропередачи (ЛЭП) в Крыму, попало на видео. Запись во вторник, 2 ноября, публикует ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

На кадрах показано, как силовики укладывают мужчину на землю и осматривают автомобиль. В нем они находят три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и распечатанные фрагменты карты, по которой он должен был найти ЛЭП. После этого его отвозят в здание регионального управления ФСБ.

Как стало известно ранее, 44-летний гражданин Украины по указанию спецслужбы собирался взорвать ЛЭП в одном из районов полуострова. Если бы мужчине удалось осуществить задуманное, более 5000 жителей Крыма остались бы без электричества.

В отношении украинца возбудили дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и подготовке к диверсии. Сейчас правоохранители выясняют, не был ли фигурант причастен к другим подобным преступлениям.

Елизавета Новикова
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