Предполагаемую убийцу Дугиной заочно арестовали в Москве

В Москве суд заочно арестовал предполагаемую убийцу журналистки Дарьи Дугиной Наталью Вовк

Басманный районный суд в Москве заочно арестовал предполагаемую убийцу журналистки Дарьи Дугиной Наталью Вовк. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Вовк будет заключена под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье об убийстве, совершенном группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти.

Ранее стало известно, что гражданин Украины Богдан Цыганенко, которого российские спецслужбы считают предполагаемым пособником убийства Дугиной, удалил свои аккаунты в мессенджерах.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Журналистка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии, так же как и ее пособник Цыганенко.