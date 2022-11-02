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14:23, 2 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский назвал главную ошибку Украины

Зеленский назвал главной ошибкой политики Украины отсутствие сильной системы безопасности

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению назвал главной ошибкой украинской политики отсутствие сильной системы безопасности.

По мнению Зеленского, Украине следует выстраивать «очень прагматичные» отношения с Россией, так как Москва представляет большую угрозу.

«Мы в течение последних 30 лет независимости не строили сильной системы безопасности, потому что мы не ожидали от них (России — прим. «Ленты.ру») настолько агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики», — подчеркнул украинский лидер.

Также в интервью Зеленский призвал не бояться ядерной войны.

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Варвара Кошечкина
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