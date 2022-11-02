Путин заявил о готовности бесплатно передать зерно беднейшим странам

Президент России Путин заявил о готовности Москвы бесплатно передать зерно бедным странам

Москва готова бесплатно отправить беднейшим странам зерно, которое полагается им в рамках зерновой сделки, даже если Россия выйдет из соглашения, заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«В любом случае, даже в случае выхода России из этой сделки, мы, как и говорили в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран», — сказал Путин.

Ранее российский президент говорил, что Москва оставляет за собой право выхода из зерновой сделки в случае нарушений условий Киевом.