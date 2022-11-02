Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:22, 2 ноября 2022Мир

Путин заявил о праве выйти из зерновой сделки в случае нарушений условий Киевом

Путин: Россия оставляет право выхода из зерновой сделки в случае нарушений условий Киевом

Фото: Umit Bektas / Reuters

Россия оставляет за собой право выхода из зерновой сделки в случае нарушений условий Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мной даны указания министерству обороны возобновить наше полноценной участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», — сказал российский лидер.

Путин подтвердил, что Киев дал Москве гарантии о неиспользовании зернового коридора для военных целей.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет препятствовать поставкам зерновых с территории Украины в Турцию в ходе зерновой сделки, это решение обусловлено ее нейтралитетом и возможностями ее промышленности. Политик отметил, что усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран.

29 октября Москва приняла решение приостановить участие в вывозе украинского зерна. В Минобороны объяснили этот шаг действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Черноморский флот в Севастополе с помощью дронов. Также известно, что подготовка этой атаки осуществлялась в Очакове под руководством находящихся в городе британских специалистов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о праве выйти из зерновой сделки в случае нарушений условий Киевом
Вильфанд дал прогноз по приходу устойчивых морозов в Москву
Раскрыты сроки выхода глобального обновления Windows 11
Штурм зданий мобилизованными в экстремальных условиях показали на видео
VK познакомит пользователей с Россией
Спецназ Росгвардии обнаружил тысячу снарядов и 400 мин под Херсоном
Покупателей жилья в Москве начали информировать о наличии в доме бомбоубежищ
Путин высказался о будущем Турции в зерновой сделке
Путин заявил о готовности бесплатно передать зерно беднейшим странам
Молния ударила в находящийся в небе самолет и попала на фото
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.