Описаны последствия потери ЗАЭС для Украины

Специалист по ядерной энергетике Кондратьев: Украину ждут проблемы из-за потери ЗАЭС

Переход Запорожской АЭС (ЗАЭС) под полную юрисдикцию России не станет особенно чувствительным для Украины в краткосрочной перспективе, поскольку электростанция уже и так месяц не работает по украинской энергосистеме. Проблемы могут начаться в период восстановления экономики страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев.

«ЗАЭС уже больше месяца не работает по украинской энергосистеме, так что каких-то особенных последствий в моменте ждать не стоит. Кроме того, из страны уехало большое число людей, остановились многие крупные производства, металлургические комбинаты, так что энергопотребление значительно сократилось. Украина, в принципе, может сбалансировать энергосистему и без ЗАЭС. Более существенным негативным фактором здесь может стать продолжение нанесения ударов по инфраструктуре», — считает специалист.

Если говорить о среднесрочной перспективе, то переход электростанции в синхронную зону с Россией малоприятен. Сейчас украинская энергосистема отсоединена от России и Белоруссии, синхронизирована с Восточной Европой, так что потеря, уверен Кондратьев, серьезная. Особенно болезненно уход ЗАЭС может ощутиться в период перезапуска экономической активности.

Даже в случае если ситуация на территории страны будет улучшаться, многие предприятия просто не смогут нормально функционировать без дешевой атомной энергии Сергей Кондратьев специалист по ядерной энергетике

Кондратьев также напомнил, что еще в начале текущего года Украина имела достаточно амбициозные планы по синхронизации своей энергосистемы с Восточной Европой и увеличению экспорта электроэнергии. Теперь страна вынуждена, наоборот, перейти на импорт.

«Конечно, если бы Украина сохранила ЗАЭС в своей энергосистеме, это позволило бы нарастить притоки на Восточную Европу. Но если говорить об интеграции в российскую энергосистему, то фактор, конечно, позитивный, ведь появляется новый крупный источник энергии. Фактически это долгосрочный эффект понижения цен на оптовом рынке», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что ЗАЭС переходит под юрисдикцию «Росэнергоатома». Также в Минобороны России заявляли, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили 12 снарядов по Энергодару и окрестностям Запорожской атомной электростанции.