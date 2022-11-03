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17:24, 3 ноября 2022Ценности

Женщина начала сдавать свою одежду в аренду в сети и стала миллионершей

Британка Тиффани Лакетт начала сдавать платья в аренду и заработала миллион рублей за год

Фото: @tiffanyluckett

Работница сферы недвижимости из Великобритании начала сдавать собственную одежду в аренду с помощью мобильного приложения и разбогатела за год. Ее историю приводит The Sun.

В июне 2021 года 31-летняя Тиффани Лакетт из Аскота установила на смартфон программу By Rotation, которая позволяет пользователям по всему миру арендовать друг у друга дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары. «Мне с детства нравились мода и бренды, но мне всегда было жалко те тонны платьев, которые скапливались у меня в шкафу. Я стала продавать их на eBay, но цена была настолько низкой, что я не видела в этом смысла. Поэтому, наткнувшись на By Rotation, я тут же оформила подписку», — поделилась британка.

В результате за 12 месяцев Лакетт заработала 15 тысяч фунтов стерлингов (один миллион рублей). В настоящее время женщина продолжает свою деятельность: в ее аккаунте представлены около 90 предметов гардероба, которые она сдает по ценам от 30 до 120 фунтов стерлингов (от двух до восьми тысяч рублей) на три дня.

В октябре влюбленные Магда Краковяк и Кевин Пирс из Англии разбогатели благодаря продаже одежды с фразами на одну тему. Они начали закупать у оптовиков однотонные толстовки, футболки и джемперы, а затем добавляли на каждое изделие вышивку и лозунги, которые, по их словам, направлены на расширение прав женщин и затрагивают феминистские проблемы, например вопросы репродуктивных прав, абортов и патриархальных установок.

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Карина Черных
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