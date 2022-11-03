Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-главу МВД Украины Авакова

Экс-глава МВД Украины Аваков предрек украинцам тяжелую зиму в беседе с Вованом и Лексусом

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили экс-главе МВД Украины Арсену Авакову от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола. В беседе с ними бывший украинский министр рассказал о коррупции на Украине. Запись розыгрыша появилась в четверг, 3 ноября, в Telegram-канале пранкеров.

«Она тлеет, и многие факты возмущают. И, к сожалению, это не удастся никогда ни скрыть, ни исправить, то есть это будет выползать и это будет дискредитировать власть. И администрации [президента Украины Владимира] Зеленского будет очень тяжело в этой связи», — описал он ситуацию с коррупцией в республике.

Кроме того, Аваков назвал сложной текущую ситуацию на Украине, в том числе из-за грядущей тяжелой зимы. Ухудшат нынешнее положение проблемы с отоплением и электричеством, предрек он. По словам Авакова, на фоне проблем в стране придется ограничить внутренние свободы. Он также признал, что на Украине «во всех своих проявлениях» установилась монополия власти, а из-за нестабильной экономической ситуации и практически полного отсутствия внутренних поступлений военнослужащим задерживают заработную плату.

В ответ на просьбу прокомментировать референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях Аваков заявил, что украинское общество это не волнует. «Общество приняло для себя решение, что нам все равно», — сказал он.

Вован и Лексус ранее уже разыгрывали бывших и действующих украинских политиков. Так, 13 октября они опубликовали запись разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который признался в причастности Киева к взрывам в Крыму и Белгороде. Бывший уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова в записи, опубликованной 5 октября, призналась в намеренном распространении многочисленных фейков о Российской армии по просьбе разведки.