Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:22, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-главу МВД Украины Авакова

Экс-глава МВД Украины Аваков предрек украинцам тяжелую зиму в беседе с Вованом и Лексусом

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили экс-главе МВД Украины Арсену Авакову от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола. В беседе с ними бывший украинский министр рассказал о коррупции на Украине. Запись розыгрыша появилась в четверг, 3 ноября, в Telegram-канале пранкеров.

«Она тлеет, и многие факты возмущают. И, к сожалению, это не удастся никогда ни скрыть, ни исправить, то есть это будет выползать и это будет дискредитировать власть. И администрации [президента Украины Владимира] Зеленского будет очень тяжело в этой связи», — описал он ситуацию с коррупцией в республике.

Кроме того, Аваков назвал сложной текущую ситуацию на Украине, в том числе из-за грядущей тяжелой зимы. Ухудшат нынешнее положение проблемы с отоплением и электричеством, предрек он. По словам Авакова, на фоне проблем в стране придется ограничить внутренние свободы. Он также признал, что на Украине «во всех своих проявлениях» установилась монополия власти, а из-за нестабильной экономической ситуации и практически полного отсутствия внутренних поступлений военнослужащим задерживают заработную плату.

В ответ на просьбу прокомментировать референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях Аваков заявил, что украинское общество это не волнует. «Общество приняло для себя решение, что нам все равно», — сказал он.

Вован и Лексус ранее уже разыгрывали бывших и действующих украинских политиков. Так, 13 октября они опубликовали запись разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который признался в причастности Киева к взрывам в Крыму и Белгороде. Бывший уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова в записи, опубликованной 5 октября, призналась в намеренном распространении многочисленных фейков о Российской армии по просьбе разведки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие участия в саммите G20
У работающего из «Москвы-Сити» министра погас свет во время совещания с Путиным
У покинувшего «Рубин» грузинского футболиста угнали автомобиль в Италии
Россиянина спустя 25 лет задержали за двойное убийство
Разведчик высказался о подготовке «скрытого удара» российской армии на Украине
Названа дата возобновления движения по разрушенной стороне Крымского моста
Швейцария отказалась продавать Украине снаряды для систем ПВО
Дума предложила распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев
Электроснабжение в «Москве-сити» восстановлено
Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-главу МВД Украины Авакова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.