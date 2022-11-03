Задержание ФСБ двоих членов банды Басаева на Ставрополье попало на видео
Задержание сотрудниками МВД и ФСБ в Ставропольском крае двоих членов банды Шамиля Басаева, участвовавших в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году, попало на видео. Запись в четверг, 3 ноября, опубликовал Следственный комитет России (СКР).
На кадрах видно, как правоохранители приходят в дом к одному из фигурантов, приказывают ему лечь на пол и надевают наручники. Затем показано задержание второго фигуранта: его также кладут на землю, надевают наручники и уводят в служебную машину.
Фигуранты — жители Нефтекумского района Темирали Заракаев и Эдуард Таушев. Следствие ходатайствует об их аресте.
По версии следствия, они вместе с другими участниками банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в августе 1999 года приняли участие во вторжении в Ботлихский район Дагестана. В результате 34 человека были ранены, а 33 — убиты. Конкретные роли задержанных в мятеже устанавливаются.
Сотрудники СКР продолжают устанавливать личность других членов банды.