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13:08, 3 ноября 2022Силовые структуры

Задержание ФСБ двоих членов банды Басаева на Ставрополье попало на видео

СК показал видео задержания двух членов банды Басаева за нападение на Дагестан в 1999 году

Задержание сотрудниками МВД и ФСБ в Ставропольском крае двоих членов банды Шамиля Басаева, участвовавших в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году, попало на видео. Запись в четверг, 3 ноября, опубликовал Следственный комитет России (СКР).

На кадрах видно, как правоохранители приходят в дом к одному из фигурантов, приказывают ему лечь на пол и надевают наручники. Затем показано задержание второго фигуранта: его также кладут на землю, надевают наручники и уводят в служебную машину.

Фигуранты — жители Нефтекумского района Темирали Заракаев и Эдуард Таушев. Следствие ходатайствует об их аресте.

По версии следствия, они вместе с другими участниками банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в августе 1999 года приняли участие во вторжении в Ботлихский район Дагестана. В результате 34 человека были ранены, а 33 — убиты. Конкретные роли задержанных в мятеже устанавливаются.

Сотрудники СКР продолжают устанавливать личность других членов банды.

Екатерина Власова
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