Двоих членов банды Басаева задержали за нападение на Дагестан в 1999 году

На Ставрополье двоих членов банды Басаева задержали за нападение на Дагестан в 1999 году

В Ставропольском крае сотрудники МВД и ФСБ задержали двоих членов банды Басаева, участвовавших в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Фигуранты — жители Нефтекумского района Темирали Заракаев и Эдуард Таушев. Следствие ходатайствует об их аресте.

По версии следствия, они вместе с другими участниками банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в августе 1999 года приняли участие во вторжении в Ботлихский район Дагестана. В результате 34 человека были ранены, а 33 — убиты. Конкретные роли задержанных в мятеже устанавливаются.

Сотрудники СКР продолжают устанавливать личность других членов банды.

16 августа сообщалось, что россиянина осудили за нападение на пермский ОМОН в составе банды Басаева.