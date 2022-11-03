Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:10, 3 ноября 2022Из жизни

Мальчик подарил другу кроссовки и спас его от издевательств в школе

Today: в США мальчик подарил другу новые кроссовки, чтобы над ним перестали насмехаться

Фото: Shubham Sharan / Unsplash

Ученик седьмого класса Ромелло Ирли подарил новые кроссовки однокласснику, чтобы над ним перестали издеваться другие ученики. Об этом сообщает Today.

12-летний Ирли учится в школе Buffalo Creek Academy Charter School в штате Нью-Йорк, США, вместе со своим лучшим другом Мелвином Андерсоном. В какой-то момент Ирли заметил, что над Андерсоном насмехаются одноклассники. Дети критиковали его внешний вид, особенно обращая внимание на кроссовки мальчика.

Ирли был расстроен поведением сверстников и позвонил своей матери, чтобы рассказать об этой ситуации. Желая спасти друга от издевательств, он попросил родительницу сходить с ним в обувной магазин и купить новые кроссовки. Ирли заявил, что потратит на подарок собственные накопления.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

На следующий день мальчик вручил другу новые кроссовки. Руководитель отделения культуры учебного заведения Брайант Браун рассказал, что чуть не прослезился, узнав о добром поступке Ирли. Браун опубликовал фотографию друзей в социальной сети, где выразил свое восхищение произошедшим. «Я видел подобные поступки на YouTube со студентами по всему миру. Но я потерял дар речи, когда узнал, что это произошло в нашей школе», — утверждает руководитель.

Ранее сообщалось, что в США студент спортивного колледжа спас друга от гибели в лапах дикого медведя гризли. Отец пострадавшего сказал, что навеки благодарен его другу за спасение сына.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие участия в саммите G20
У работающего из «Москвы-Сити» министра погас свет во время совещания с Путиным
У покинувшего «Рубин» грузинского футболиста угнали автомобиль в Италии
Россиянина спустя 25 лет задержали за двойное убийство
Разведчик высказался о подготовке «скрытого удара» российской армии на Украине
Названа дата возобновления движения по разрушенной стороне Крымского моста
Швейцария отказалась продавать Украине снаряды для систем ПВО
Дума предложила распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев
Электроснабжение в «Москве-сити» восстановлено
Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-главу МВД Украины Авакова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.