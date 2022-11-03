Перечислены любимые бренды россиян

«Анкетолог»: россияне предпочитают бренды Adidas, Zara и Nike

Сотрудники информационного ресурса «Анкетолог» перечислили любимые бренды россиян. Соответствующее исследование опубликовано на сайте портала.

В опросе, который проводили с 27 октября по 1 ноября, приняли участие 1970 покупателей в возрасте от 18 лет. Выяснилось, что в последние полгода респонденты приобретали одежду и обувь иностранных марок, которые ранее ушли из страны. 18 процентов участников предпочитали продукцию марки Adidas, а товары Zara и Nike — 15 и 14 процентов соответственно.

В то же время девять процентов опрошенных выбирали предметы гардероба производства российских компаний O'stin и Gloria Jeans. Кроме того, в десятку самых покупаемых торговых брендов попали Puma и «Твое» (6 процентов), а также Kari, Zolla (5 процентов) и Reebok (4 процента).

Согласно результатам исследования, большинство россиян покупают одежду и обувь на маркетплейсах (63 процента) и в мультибрендовых магазинах (59 процентов). При этом около трети жителей страны отдают предпочтение офлайн-бутикам известных международных ретейлеров, а 27 процентов респондентов ходят на шопинг на рынок.

В марте группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 российских бутика. Также временно приостановили деятельность Hermes и Chanel.