Лидер группы «Орден Славы» назвал конфликт на Украине заговором дьявола

Лидер группы «Орден Славы» Вячеслав Бутусов назвал конфликт на Украине заговором дьявола

Российский рок-музыкант и лидер группы «Орден Славы» Вячеслав Бутусов назвал конфликт на Украине заговором дьявола. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

Исполнитель назвал происходящее «чудовищным», заявив, что на Украине «все подготавливалось подло, коварно, вероломно», а также отметил, что «человеку не под силу заварить эту "кашу"».

«У человека нет сил ни физических и психических, чтобы взять и положить жизнь на этот заговор против человечества. Поэтому я это называю дьявольским действием. Потому что как могло иначе кому-то прийти в голову сеять этот раздор между людьми — это же смертоубийство, сталкиваются целые народы», — заявил Бутусов.

Лидер группы «Орден Славы» добавил, что на протяжении всей жизни испытывал «ощущение непрекращающейся войны». «Вот, я родился в 1961 году, и в моей жизни происходит непрерывная война: Карибский кризис, Вьетнам и так далее. А духовная брань происходит с начала образования человечества», — сообщил рок-музыкант.

Ранее российский эстрадный певец Владимир Пресняков заявил, что передаст весь гонорар со своего сольного концерта участникам спецоперации на Украине.