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13:28, 31 октября 2022Культура

Владимир Пресняков заявил о передаче гонорара с концерта участникам спецоперации

Владимир Пресняков заявил, что передаст гонорар со своего концерта участникам спецоперации

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Владимир Пресняков заявил о том, что передаст весь гонорар со своего сольного концерта, состоявшегося накануне в «Крокус Сити Холле», участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Исполнитель напомнил, что ранее отменял выступление из-за пандемии, а также добавил, что отправка средств, полученных за концерт, состоится благодаря пришедшим зрителям.

«Я приветствую каждого — каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой, — и это благодаря вам. А теперь давайте попоем и поживем!» — объявил Пресняков со сцены.

Ранее российская певица Юлия Савичева разбила своему гитаристу голову туфлей во время концерта.

28 октября стало известно, что актера Артура Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ.

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Анастасия Астахова
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