Владимир Пресняков заявил о передаче гонорара с концерта участникам спецоперации

Владимир Пресняков заявил, что передаст гонорар со своего концерта участникам спецоперации

Российский эстрадный певец Владимир Пресняков заявил о том, что передаст весь гонорар со своего сольного концерта, состоявшегося накануне в «Крокус Сити Холле», участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Исполнитель напомнил, что ранее отменял выступление из-за пандемии, а также добавил, что отправка средств, полученных за концерт, состоится благодаря пришедшим зрителям.

«Я приветствую каждого — каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой, — и это благодаря вам. А теперь давайте попоем и поживем!» — объявил Пресняков со сцены.

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