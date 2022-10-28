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15:06, 28 октября 2022Культура

Артура Смольянинова оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Актера Артура Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».

Артисту назначили административное наказание за дискредитацию армии РФ. Поводом послужило его интервью журналистке Екатерине Гордеевой.

17 октября стало известно, что на Смольянинова, известного по фильмам «Последний забой», «9 рота» и «Калашников», составили административный протокол за дискредитацию российской армии. Незадолго до этого актер дал интервью изданию Meduza (внесено в реестр иностранных агентов), в котором рассказал, что покинул Россию. «Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда. Кто-то еще успел со мной поработать, и я этим людям очень благодарен за то, что они рискнули», — заявил Смольянинов.

Артист сказал, что заведенное на него дело не вызывает у него никаких эмоций. Он добавил, что у него в жизни есть более важные вещи.

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Марина Погосян
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