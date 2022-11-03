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13:03, 3 ноября 2022Экономика

Канада ополчилась на китайские компании

Reuters: Канада назвала китайские инвестиции угрозой нацбезопасности

Фото: Euan Rocha / Reuters

Правительство Канады приказало трем китайским компаниям отказаться от своих инвестиций в канадские компании по добыче важнейших полезных ископаемых по соображениям национальной безопасности, узнал Reuters.

Канада ополчилась на Sinomine, Chengze Lithium International и на Zangge Mining Investment. Первым двум было предложено продать свою долю, а от последней потребовали уйти из страны.

«Хотя Канада продолжает приветствовать прямые иностранные инвестиции, мы будем действовать решительно, когда инвестиции угрожают нашей национальной безопасности и нашим цепочкам поставок важнейших полезных ископаемых как внутри страны, так и за рубежом», — назвал причины такого решения министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань.

Федеральное правительство намерено работать с канадскими предприятиями для привлечения прямых иностранных инвестиций «от партнеров, которые разделяют наши интересы и ценности», добавил он. В Канаде есть крупные месторождения важнейших минералов, таких как никель и кобальт.

Ранее сообщалось, что в первые девять месяцев года дефицит бюджета Китая достиг рекордных 7,16 триллиона юаней, что в пересчете на доллары составляет почти 980 миллиардов.

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Платон Щукин
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