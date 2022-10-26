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13:23, 26 октября 2022Экономика

Китай столкнулся с рекордным дефицитом бюджета

Дефицит бюджета Китая за девять месяцев приблизился к рекордному триллиону долларов

Фото: Reuters

В первые девять месяцев 2022 года дефицит бюджета Китая достиг рекордных 7,16 триллиона юаней, что в пересчете на доллары США составляет почти 980 миллиардов. Страна столкнулась с беспрецедентными проблемами на фоне вспышек COVID-19 в крупных городах и спада на рынке жилья, пишет Bloomberg.

Как следует из опубликованных Минфином КНР во вторник, 25 октября, данных, текущий дефицит больше, чем за любой другой сопоставимый период в прошлом, а прошлогоднее значение превышено почти в три раза.

Государственные доходы рушатся в том числе из-за массовых налоговых льгот, которые потребовались по причине многочисленных локдаунов. Средства из бюджета активно расходовались на контроль за передвижением людей и их тестирование, в то время как расходы на инфраструктуру для стимулирования экономического роста были ниже необходимого уровня.

Экономический рост в третьем квартале на 3,9 процента, отмечает издание, не говорит о выходе Китая из кризиса. В основном он связан с увеличением инвестиций в инфраструктуру, в то время как розничные продажи продолжают падать, а безработица — расти. На этом фоне Народный банк Китая опустил курс юаня до минимума с февраля 2008 года. Падение национальной валюты продолжается с конца апреля.

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Настороженность у инвесторов вызывает и переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок, которое сопровождалось ослаблением роли сторонников рыночной экономики Центрального комитета.

Сразу после этого решения индекс китайских компаний, торгующихся на Гонконгской бирже (Hang Seng China Enterprises Index), пережил рекордное падение за всю историю существования.

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Платон Щукин
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