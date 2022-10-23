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08:47, 23 октября 2022Мир

Си Цзиньпин переизбран на третий срок

Си Цзиньпина переизбрали на третий срок на пост генерального секретаря Компартии Китая
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в воскресенье, 23 октября, переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК. Как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин сохранит свой пост главы государства.

Новый состав Политбюро

Кроме того, ЦК Компартии Китая утвердил новый состав Постоянного комитета Политбюро. В него вновь вошли семь человек, включая четырех новых членов.

Членами комитета стали Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян. Всего в новый состав Политбюро ЦК Компартии Китая вошли 24 человека.

Ранее Си Цзиньпин совершил серьезные перестановки в ЦК Компартии КНР. В опубликованном после закрытия XX Всекитайского съезда КПК новом списке членов ЦК партии отсутствовали четыре члена постоянного комитета политбюро ЦК — руководящего органа из семи человек.

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Так, из его состава были исключены такие ветераны-тяжеловесы, как премьер Госсовета Китая Ли Кэцян, председатель Всекитайского комитета народного политического консультативного совета Ван Ян, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) Ли Чжаньшу и вице-премьер Хань Чжэн.

При этом Ли Кэцян и Ван Ян не достигли пенсионного возраста в 68 лет и могли бы занимать свой пост еще год. Однако главе КНР Си Цзиньпину необходима более молодая команда, которая сможет поддержать его во время переизбрания, пишет South China Morning Post.

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Мнения экспертов

Как считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Зуенко, переизбрание Си Цзиньпина означает сохранение преемственности во внешнеполитическом курсе Пекина. Об этом сообщает РИА Новости.

Зуенко ожидает, что в фокусе внимания будут китайско-американское противостояние, в условиях которого Москва является естественным и очень важным для Пекина партнером.

В свою очередь эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов выразил мнение о том, что переизбрание Си Цзинпина будет означать дальнейшую активизацию внешней политики КНР, а ее центральным нервом останутся противоречия с Вашингтоном. Отношения с Москвой Пекин рассматривает как выгодные для продолжения своей внешнеполитической линии на фоне конфликта с США.

Глава департамента международных отношений Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Лукин полагает, что переизбрание Си Цзиньпина не приведет к большим переменам во внешней политике Китая.

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Реакция в России

Как считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, переизбрание Си Цзиньпина подтверждает, что партнерские отношения Пекина и Москвы продолжатся, поэтому Москва «не может не поддержать это решение».

Сенатор напомнил, что власти КНР выступают за изменение порядка международных отношений, где не будет места гегемонии США, и такие страны, как Китай и Россия, смогут рассчитывать на то, что с их мнением будут считаться.

Поэтому известие о переизбрании Си Цзиньпина является хорошим как для России, так и для той части мира, которая поддерживает позицию России о необходимости изменения международной системы отношений с учетом того, что КНР во главе с ним с большим пониманием отнеслась к решению России начать специальную операцию на Украине

Сергей ЦековЧлен Совета Федерации
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Марина Совина
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