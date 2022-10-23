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07:32, 23 октября 2022Мир

ЦК Китая утвердил новый состав Политбюро

CCTV: ЦК Компартии Китая утвердил новый состав Постоянного комитета Политбюро из 7 человек

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Центральный комитет Коммунистической партии Китая утвердил новый состав Постоянного комитета Политбюро. В него вновь вошли семь человек, включая четырех новых членов. Всего в новый состав Политбюро ЦК Компартии Китая вошли 24 человека, передает Центральное телевидение Китая.

Избрание прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва. Членами комитета стали Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян.

23 октября Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок, следует из решения ЦК, распространенного агентством Синьхуа.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин совершил серьезные перестановки в ЦК Коммунистической партии Китая. В опубликованном после закрытия XX Всекитайского съезда КПК новом списке членов Центрального комитета партии отсутствовали четыре члена постоянного комитета политбюро ЦК.

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Юлия Мискевич
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