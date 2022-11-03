Эрдоган заявил, что трубопровод в Черном море будет построен в ноябре этого года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал срок завершения строительства трубопровода в Черном море. Его слова передает агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, государственная компания Турции Botas завершит наземный трубопровод в ноябре этого года для подключения газа к национальной системе.

О начале укладки газопровода по дну Черного моря для доставки топлива с месторождения Сакарья Эрдоган объявил в июне. Тогда он отмечал, что по прогнозам на пик добычи оно сможет выйти к 2026 году. Объем месторождения достигает 540 миллиардов кубометров.

