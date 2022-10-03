Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Турция заявила о «еще одном большом шаге» по добыче газа в Черном море

Министр энергетики Турции заявил о «еще одном большом шаге» по добыче газа в Черном море

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил о преодолении «еще одного большого шага» по добыче газа в Черном море. Никаких отклонений от графика нет, написал он в Twitter.

Cудно Seven Arctic, которое будет прокладывать кордонную линию привязки на морском дне, строить крупные сооружения на Сакарьинском газовом месторождении, находится в Турции, пояснил он. Генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин сообщил о завершении «одного из важных этапов проекта разработки газового месторождения Сакарья».

Котировки TTF1! от TradingView

В мае Денмез говорил, что поставки в страну природного газа с черноморских месторождений начнутся в 2023 году. Министр добавил, что население сможет «пользоваться им на своих кухнях».

В апреле стало известно, что Турция планирует вложить почти 10 миллиардов долларов в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море. Постановлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана месторождение Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке военной мобилизации в Молдавии
Назван срок опустошения газовых хранилищ в Европе
Аренда жилья в одном зарубежном городе подорожала вдвое из-за наплыва россиян
Лукашенко поздравил Германию
Россиянам станут доступнее полеты в Таиланд
Раскрыто местонахождение телеведущей Екатерины Андреевой
Финские банкоматы перестали принимать карты UnionPay из-за россиян
Врачи извлекли 63 черенка от ложек из желудка мужчины
Международный комитет Совфеда рассмотрит договоры о принятии новых регионов
Росгвардия уничтожила технику ВСУ и ликвидировала 130 украинских военных в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.