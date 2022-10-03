Турция заявила о «еще одном большом шаге» по добыче газа в Черном море

Министр энергетики Турции заявил о «еще одном большом шаге» по добыче газа в Черном море

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил о преодолении «еще одного большого шага» по добыче газа в Черном море. Никаких отклонений от графика нет, написал он в Twitter.

Cудно Seven Arctic, которое будет прокладывать кордонную линию привязки на морском дне, строить крупные сооружения на Сакарьинском газовом месторождении, находится в Турции, пояснил он. Генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин сообщил о завершении «одного из важных этапов проекта разработки газового месторождения Сакарья».

В мае Денмез говорил, что поставки в страну природного газа с черноморских месторождений начнутся в 2023 году. Министр добавил, что население сможет «пользоваться им на своих кухнях».

В апреле стало известно, что Турция планирует вложить почти 10 миллиардов долларов в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море. Постановлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана месторождение Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи.