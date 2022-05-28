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Турция пообещала наладить добычу газа из Черного моря

Минэнерго Турции: поставки газа в страну с черноморских месторождений начнутся в 2023 году

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава Минэнерго Турции Фатих Денмез заявил, что поставки в страну природного газа с черноморских месторождений начнутся в 2023 году. Наладить добычу газа из Черного моря он пообещал в эфире АТВ, сообщает ТАСС.

По его словам, работы по обеспечению населения газом с месторождений в Черном море, запасы которого составляют 540 миллиардов кубических метров, продолжаются. Он отметил, что работы идут по графику. Министр добавил, что в следующем году граждане Турции начнут получать черноморский газ и «пользоваться им на своих кухнях».

В апреле стало известно, что Турция планирует вложить почти десять миллиардов долларов в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море. Постановлением президента Турции Тайипа Эрдогана месторождение Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи.

Страна полностью зависит от импорта газа, в основном из России, но ожидается, что месторождение сократит этот импорт примерно на четверть.

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Марина Совина
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