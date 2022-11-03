Глава Чувашии объяснил протесты мобилизованных

Глава Чувашии: протесты мобилизованных связаны с недостатком информации о мерах поддержки

Глава Чувашии Олег Николаев отреагировал на протесты мобилизованных в Ульяновской области, которые отказались участвовать в специальной военной операции, если им не выдадут обещанные президентом России Владимиром Путиным выплаты. Об этом пишет портал «Pro Город».

По мнению главы российского региона, до мобилизованных граждан доходит не вся информация о мерах поддержки, которые им положены. Тем не менее он подчеркнул, что в регионе стараются наладить связь с военнослужащими: представители администрации и общественных организаций Чувашии постоянно находятся с ними в контакте.

«То, что люди на сегодняшний день определенным образом напряжены — это очевидно. И вот это напряжение может выливаться в любую, любое недовольство или активность, если у них не будет достаточной информации и понимания, как будет развиваться ситуация. Я думаю, именно в этой плоскости все происходит», — объяснил Николаев.

В ночь с 1 на 2 ноября в учебном центре в Ульяновске мобилизованные из Чувашии устроили акцию протеста. По данным издания Baza, новобранцы массово вышли на плац, где скандировали «Один за всех — и все за одного». Также издание утверждает, что в воинскую часть выехали сотрудники Росгвардии, однако офицерам на месте удалось договориться с протестующими. По некоторым данным, в части начались аресты. Мобилизованные остались недовольны тем, что им не выплатили обещанные пособия.

С 1 ноября в России установлено минимальное ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации, которое составит 195 тысяч рублей в месяц. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. Как уточняет государственный портал «Объясняем.рф», выплаты будут производиться с момента зачисления в списки личного состава воинской части и вне зависимости от места ее нахождения, в том числе за период подготовки и обучения военнослужащего.