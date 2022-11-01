В России установлен единый минимальный размер довольствия мобилизованных

Минимальный размер довольствия мобилизованных с 1 ноября составит 195 тысяч рублей в месяц

С 1 ноября в России установлено минимальное ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации, которое составит 195 тысяч рублей в месяц. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Как уточняет государственный портал «Объясняем.рф», выплаты будут производиться с момента зачисления в списки личного состава воинской части и вне зависимости от места ее нахождения, в том числе за период подготовки и обучения военнослужащего.

Своевременность получения выплат должно обеспечить правительство страны совместно с Министерством обороны. Кроме того, губернаторам поручено помочь с размещением мобилизованных, а также с их подготовкой и обучением. Помимо этого, главы регионов должны обеспечить реализацию мер социальной поддержки семей призванных в действующую армию россиян.

На прошлой неделе, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. По его словам, в войска были призваны 300 тысяч человек: 218 тысяч мобилизованных сейчас находятся на учебных полигонах, 82 тысячи — в зоне спецоперации.

В свою очередь, глава государства поручил сделать выводы из частичной мобилизации и модернизировать всю систему работы военкоматов.