Путин поручил модернизировать систему военкоматов в России

Президент Путин поручил Шойгу модернизировать всю систему военкоматов в России

Президент России Владимир Путин поручил сделать выводы из частичной мобилизации и модернизировать всю систему работы военкоматов. Такое заявление он сделал во время встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу, содержание которой приводится на сайте Кремля.

«Эта работа, как известно, напрямую связана с взаимодействием с региональными органами власти. Она должна быть выстроена на современном уровне... На сегодняшний день самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание и все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях», — подчеркнул глава государства.

28 октября министр обороны доложил о завершении частичной мобилизации в России. По его словам, в российские войска было призвано 300 тысяч человек: 218 тысяч мобилизованных сейчас находятся на учебных полигонах, 82 тысячи — в зоне спецоперации.

Шойгу также сообщил, что в войска в рамках частичной мобилизации призвано 1300 сотрудников органов исполнительной власти разного уровня и более 27 тысяч предпринимателей.