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17:13, 28 октября 2022Россия

Шойгу назвал число мобилизованных сотрудников исполнительной власти

Шойгу заявил, что в России мобилизовали 1300 сотрудников органов исполнительной власти
СюжетМинобороны:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В войска в рамках частичной мобилизации призвано 1300 сотрудников органов исполнительной власти. Такое число на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

«В ходе частичной мобилизации было направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти разного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей», — заявил министр.

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По итогам встречи Путин поручил Шойгу доложить в декабре на коллегии Минобороны результаты работы по совершенствованию Российской армии.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. По словам Шойгу, добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. Он также уточнил, что средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.

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Евгения Куликова
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