Три башни «Москвы-Сити» полностью обесточило

Mash: три башни IQ-квартала «Москва-Сити» обесточило, людей экстренно эвакуируют

Три башни IQ-квартала делового центра «Москва-Сити» обесточило, из башен экстренно эвакуируют людей. Как сообщает Telegram-канал Mash, в зданиях сработала сигнализация.

По данным канала, электричество в зданиях отключилось примерно в 18:00, три башни кластера остались без света. Людям пришлось спускаться пешком по лестнице, при этом четыре человека застряли в лифтах. В центре осталось около сотни человек, а в здании Минэкономразвития заблокированы все двери — спасатели не могут попасть в помещение.

В IQ-квартале расположены помещения, принадлежащие нескольким государственным учреждениям — Казначейству России, Минцифры, Минпромторгу и Минэкономразвития. Возле зданий дежурят машины врачей и спасателей.

6 октября сообщалось о взрыве двух машин на парковке возле «Москва-Сити». По подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний режиссер.