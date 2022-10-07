Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Раскрыта личность поджигателя автомобилей у «Москва-Сити»

Baza: за поджог автомобилей у «Москва-Сити» задержан режиссер Арушанов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Раскрыта личность поджигателя автомобилей у небоскребов «Москва-Сити» — по подозрению в совершении преступления задержан 26-летний режиссер Сергей Арушанов. Об этом сообщает издание Baza.

Мужчина приехал на парковку на своем автомобиле Volkswagen Polo и поджег его. Возникший пожар охватил соседнюю машину Jaguar, хозяйкой которой оказалась 57-летняя москвичка.

Арушанов снимает короткометражные фильмы, имеет несколько наград.

Вечером 6 октября сотрудники полиции задержали мужчину, поджегшего два автомобиля возле башни «Федерация». Его увели на допрос. Сначала сообщалось о взрыве двух машин на парковке возле «Москва-Сити». Пожарные оперативно потушили горящие автомобили. Очевидцы сообщали о человеке с канистрами недалеко от парковки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о прибытии подкрепления на краснолиманское направление
Россиянам предсказали волну банкротств
Открыта новая функция мозжечка
Сыр в России подорожал на четверть
Бывший боец «Азова» торговал наркотиками в Петербурге
Еще в одном российском регионе завершили частичную мобилизацию
Внешность 64-летней Мадонны без ретуши напугала фанатов
Определены районы Москвы с подешевевшим жильем бизнес-класса
Ведущая Первого канала объявила о возвращении популярного шоу
Россия предостерегла США от углубления вмешательства в конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.