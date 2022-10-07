Раскрыта личность поджигателя автомобилей у «Москва-Сити»

Baza: за поджог автомобилей у «Москва-Сити» задержан режиссер Арушанов

Раскрыта личность поджигателя автомобилей у небоскребов «Москва-Сити» — по подозрению в совершении преступления задержан 26-летний режиссер Сергей Арушанов. Об этом сообщает издание Baza.

Мужчина приехал на парковку на своем автомобиле Volkswagen Polo и поджег его. Возникший пожар охватил соседнюю машину Jaguar, хозяйкой которой оказалась 57-летняя москвичка.

Арушанов снимает короткометражные фильмы, имеет несколько наград.

Вечером 6 октября сотрудники полиции задержали мужчину, поджегшего два автомобиля возле башни «Федерация». Его увели на допрос. Сначала сообщалось о взрыве двух машин на парковке возле «Москва-Сити». Пожарные оперативно потушили горящие автомобили. Очевидцы сообщали о человеке с канистрами недалеко от парковки.