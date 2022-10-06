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На парковке возле небоскребов Москва-Сити взорвались две машины

Около Москва-Сити загорелись два легковых автомобиля, данных о пострадавших нет

Кадр: Telegram-канал Moloko news

Возле башни Федерация в Москва-Сити взорвались две машины, на месте работают сотрудники МЧС. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Из горящих автомобилей идет дым. Пожар удалось локализовать. Как уточняет Telegram-канал издания Baza, недалеко от места происшествия видели человека с канистрами.

Правоохранители устанавливают личность поджигателя. Известно, что машины стояли недалеко друг от друга.

По сведениям Telegram-канала 112, огонь оперативно потушили. Никто из прохожих не пострадал.

17 мая сообщалось, что в Мытищах два человека пострадали в результате взрыва боеприпаса в автомобиле.

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Елизавета Новикова
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