Полиция задержала поджегшего два автомобиля возле Москва-Сити мужчину

Полиция задержала мужчину, поджегшего автомобили возле башни «Федерация» в Москва-Сити

Сотрудники полиции задержали мужчину, поджегшего два автомобиля возле башни «Федерация» в Москва-Сити. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

Сейчас нарушителя везут на допрос, мотивы его поступка устанавливаются.

О взрыве двух стоявших рядом машин на парковке возле Москва-Сити стало известно вечером 6 октября. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые сначала локализовали пожар, а затем потушили его. Никто из прохожих не пострадал.

Отмечалось, что недалеко от места происшествия очевидцы заметили человека с канистрами. Силовики быстро вышли на след предполагаемого поджигателя.

17 мая сообщалось, что в Мытищах два человека пострадали в результате взрыва боеприпаса в автомобиле.