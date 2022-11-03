Неизвестный выставил на продажу роскошные машины почти на три миллиарда рублей

В Лондоне выставили на продажу 18 суперкаров общей стоимостью в 45 миллионов долларов

Неизвестный коллекционер выставил на продажу 18 роскошных автомобилей почти на три миллиарда рублей на аукционе Sotheby's в Лондоне. Об этом сообщает Fox News.

Автопарк, который получил название Gran Turismo, включает в себя самые известные экземпляры в истории, а его общая стоимость оценивается в 45 миллионов долларов (2,8 миллиарда рублей). Владелец машин держит свою личность в секрете.

Эксперты определили, что самым дорогим лотом в коллекции стал самый новый суперкар — Bugatti Chiron Super Sport 300+. Всего итальянский производитель выпустил 30 машин данной модели в честь рекорда максимальной скорости Chiron, которая равна 490 километров в час. Его стоимость на торгах, предположительно, составит пять миллионов долларов (311 миллионов рублей).

Кроме того, с молотка могут уйти Ferrari GTO и Ferrari F50 по 4,5 миллиона долларов (280 миллионов рублей) каждая, Bugatti EB110 Super Sport за 3,5 миллиона долларов (218 миллионов рублей), Lamborghini Miura за 2,5 миллиона долларов (155 миллионов рублей) и другие.

В ноябре сообщалось, что автомобиль Jaguar X-Type Estate, который принадлежал покойной королеве Великобритании Елизавете II, уйдет с молотка в конце осени без стартовой цены. Зеленый полноприводный универсал с пробегом 120 тысяч километров и светлым кожаным салоном оснащен трехлитровым двигателем V6, автоматической коробкой передач, а также климат-контролем и люком на крыше.