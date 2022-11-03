Один из крупнейших турецких банков резко ужесточил правила для россиян

РБК: турецкий Denizbank ужесточил условия открытия счетов для россиян

Один из крупнейших турецких банков Denizbank резко ужесточил условия открытия счетов для россиян, пишет РБК со ссылкой на посредников, помогающих гражданам РФ открывать карты в Турции. Теперь минимальная сумма депозита для них выросла почти в десять раз, а минимальный размер исходящего SWIFT-перевода составляет 10 тысяч долларов.

Кроме того, Denizbank разрешил проводить SWIFT-переводы только при подтверждении необходимости операции. Раньше, чтобы открыть счет в этом банке, россиянину нужно было внести депозит в размере 10 тысяч лир (около 540 долларов), а теперь от граждан РФ требуют минимум 5 тысяч долларов и замораживают эту сумму на 30 дней. По словам источников издания, новые правила вступили в силу 2 ноября.

Менеджеры Denizbank для открытия счета просят клиентов из России подписать документ с обязательством не использовать счет для совершения транзакций «за границу для перевода, и/или других заграничных транзакций и торговли криптовалютами, или для отправки денежных средств косвенно или напрямую на платформы криптовалют». В случае отказа банк может прекратить обслуживание клиента, следует из документа, с которым ознакомился РБК.

«Исходящие переводы можно будет совершать только при сумме от 10 тысяч долларов и только при необходимости, для чего нужно показывать подтверждающие документы сотрудникам Denizbank в отделении. Например, чек об оплате услуг отеля за границей», — рассказал источник. Ограничений на входящие переводы не вводилось.

Банк опасается, что россияне будут использовать счета как «прокладку» для переводов из российских банков на счета в других заграничных кредитных организациях, а также для покупки криптовалют, объясняет собеседник РБК. По его словам, ограничения на исходящие переводы существовали и раньше, но озвучивались клиентам устно, из-за чего часто нарушались.

После 24 февраля число россиян, желающих открыть счет в Турции, резко возросло, поэтому многие банки уже установили заградительные депозиты или стали требовать дополнительные документы, например, трудовой договор с турецкой компанией. Denizbank, в отличие от других игроков, долгое время был лоялен к клиентам из России: не требовал безвозвратную комиссию и не вводил требований по большому депозиту.