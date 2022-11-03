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18:10, 3 ноября 2022Экономика

Один из крупнейших турецких банков резко ужесточил правила для россиян

РБК: турецкий Denizbank ужесточил условия открытия счетов для россиян

Фото: Murad Sezer / Reuters

Один из крупнейших турецких банков Denizbank резко ужесточил условия открытия счетов для россиян, пишет РБК со ссылкой на посредников, помогающих гражданам РФ открывать карты в Турции. Теперь минимальная сумма депозита для них выросла почти в десять раз, а минимальный размер исходящего SWIFT-перевода составляет 10 тысяч долларов.

Кроме того, Denizbank разрешил проводить SWIFT-переводы только при подтверждении необходимости операции. Раньше, чтобы открыть счет в этом банке, россиянину нужно было внести депозит в размере 10 тысяч лир (около 540 долларов), а теперь от граждан РФ требуют минимум 5 тысяч долларов и замораживают эту сумму на 30 дней. По словам источников издания, новые правила вступили в силу 2 ноября.

Менеджеры Denizbank для открытия счета просят клиентов из России подписать документ с обязательством не использовать счет для совершения транзакций «за границу для перевода, и/или других заграничных транзакций и торговли криптовалютами, или для отправки денежных средств косвенно или напрямую на платформы криптовалют». В случае отказа банк может прекратить обслуживание клиента, следует из документа, с которым ознакомился РБК.

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«Исходящие переводы можно будет совершать только при сумме от 10 тысяч долларов и только при необходимости, для чего нужно показывать подтверждающие документы сотрудникам Denizbank в отделении. Например, чек об оплате услуг отеля за границей», — рассказал источник. Ограничений на входящие переводы не вводилось.

Банк опасается, что россияне будут использовать счета как «прокладку» для переводов из российских банков на счета в других заграничных кредитных организациях, а также для покупки криптовалют, объясняет собеседник РБК. По его словам, ограничения на исходящие переводы существовали и раньше, но озвучивались клиентам устно, из-за чего часто нарушались.

После 24 февраля число россиян, желающих открыть счет в Турции, резко возросло, поэтому многие банки уже установили заградительные депозиты или стали требовать дополнительные документы, например, трудовой договор с турецкой компанией. Denizbank, в отличие от других игроков, долгое время был лоялен к клиентам из России: не требовал безвозвратную комиссию и не вводил требований по большому депозиту.

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Софья Ермакова
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