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13:55, 3 ноября 2022Культура

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютирует в кино

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева дебютирует в фильме «Прекрасное лето»

Фото: Manuele Mangiarotti / Globallookpress.com

18-летняя дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева дебютирует в кино. Об этом сообщает Variety.

Модель исполнит роль раскрепощенной натурщицы по имени Амелия в драме итальянского режиссера Лауры Лукетти под названием «Прекрасное лето». По сюжету героиня Девы Кассель знакомит свою подругу Джинию (ее сыграет актриса Иле Яра Вианелло) с богемным миром, где та встречает свою первую любовь. Действия в фильме, который создатели охарактеризовали как «драму взросления», происходят в 1938 году в Турине.

В основу проекта ляжет одноименный роман Чезаре Павезе, написанный в 1949 году. Продюсером фильма выступит Джованни Помпили, ранее работавшей над картиной «Алькаррас».

До съемок в фильме Дева Кассель успела построить карьеру модели. Она много раз появлялась на обложках глянцевых журналов, в том числе снималась для Vogue вместе с Моникой Беллуччи, а также принимала участие в показах Dolce & Gabbana и других брендов.

Ранее актриса Энн Хэтэуэй назвала идею продолжения фильма «Дьявол носит Prada» заманчивой.

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Анастасия Астахова
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