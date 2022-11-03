Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютирует в кино

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева дебютирует в фильме «Прекрасное лето»

18-летняя дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева дебютирует в кино. Об этом сообщает Variety.

Модель исполнит роль раскрепощенной натурщицы по имени Амелия в драме итальянского режиссера Лауры Лукетти под названием «Прекрасное лето». По сюжету героиня Девы Кассель знакомит свою подругу Джинию (ее сыграет актриса Иле Яра Вианелло) с богемным миром, где та встречает свою первую любовь. Действия в фильме, который создатели охарактеризовали как «драму взросления», происходят в 1938 году в Турине.

В основу проекта ляжет одноименный роман Чезаре Павезе, написанный в 1949 году. Продюсером фильма выступит Джованни Помпили, ранее работавшей над картиной «Алькаррас».

До съемок в фильме Дева Кассель успела построить карьеру модели. Она много раз появлялась на обложках глянцевых журналов, в том числе снималась для Vogue вместе с Моникой Беллуччи, а также принимала участие в показах Dolce & Gabbana и других брендов.

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