Энн Хэтэуэй высказалась о продолжении фильма «Дьявол носит Prada»

Актриса Энн Хэтэуэй назвала идею продолжения фильма «Дьявол носит Prada» заманчивой

Американская актриса Энн Хэтэуэй в эфире шоу The View высказалась о продолжении фильма «Дьявол носит Prada». Ее слова передает Deadline.

Артистка назвала идею съемок второй части комедийной драмы заманчивой, однако, по ее словам, онане думает, что это произойдет. Хэтэуэй добавила, что создатели фильма могли бы перезапустить его и найти новых актеров на главные роли.

«Я просто думаю, что фильм был в другую эпоху. Теперь все стало настолько цифровым, а этот фильм был сосредоточен на концепции создания физической вещи, и теперь все совсем по-другому», — поделилась актриса.

Фильм «Дьявол носит Prada» с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип в главных ролях был снят по одноименному роману Лорен Вайсбергер и вышел в 2006 году. В основу сюжета легли события из жизни молодой ассистентки главного редактора одного из крупнейших модных журналов Нью-Йорка.

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