Вторая часть «Бэтмена» с Паттинсоном выйдет не раньше 2025 года

Variety: вторая часть «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном выйдет не раньше 2025 года

Вторая часть фильма «Бэтмен» режиссера и сценариста Мэтта Ривза выйдет на экраны не раньше 2025 года. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что Ривз не предоставил киностудии Warner Bros. готовый сценарий, работа над ним еще ведется. Источники подчеркнули, что, вероятно, фильм выйдет после 2025 года.

Мировая премьера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главных ролях состоялась 4 марта 2022 года. В России показ отменили из-за санкций, связанных с началом спецоперации на Украине. Всего картина собрала в международном прокате более 770 миллионов долларов. В картине также снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт и другие.

Ранее стало известно о том, что российский кинотеатр выиграл суд у Universal Pictures из-за отмены проката «Бэтмена».